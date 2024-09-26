Всі розділи
Укр / Рус

Економіст ЄБРР вважає виправданим оподаткування розкоші під час війни

Четвер, 26 вересня 2024, 13:22 - Віктор Волокіта
 
Дімітар Богов
фото: Інтерфакс-Україна

Підвищення податків на предмети розкоші є найбільш виправданим варіантом під час вибору податкового поповнення доходів бюджету.

Таку думку висловив регіональний економіст ЄБРР і ексглава центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками", - сказав він.

Економіст додав, що стан війни виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.

Реклама:

Загалом коментуючи дискусію щодо доцільності підвищення податків в Україні нині, Богов зазначив, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету, однак намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо, є правильним.

"Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря", - пояснив він.

За словами економіста ЄБРР, запровадження податку на надприбуток банків у вигляді підвищення його з 25% до 50% може бути виправданим, але має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.

Реклама:

Нагадаємо:

У законопроєкті про підвищення податків розглядали можливість оподаткування предметів розкоші (військовий збір), але цю пропозицію прибрали.  

ЄБРР податки Україна
Реклама:
Матеріали за темою
"Нова пошта" отримає кредит 70 мільйонів євро на розширення послуг доставки 13 серпня 2024, 17:00
ЄБРР виділить Україні 200 мільйонів євро на газ та енергетичну безпеку  17 липня 2024, 10:35
Новини 2 липня: концепція "оператора фінансової інклюзії" від НБУ, нова фондова біржа  2 липня 2024, 21:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті