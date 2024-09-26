Економіст ЄБРР вважає виправданим оподаткування розкоші під час війни

Дімітар Богов фото: Інтерфакс-Україна

Підвищення податків на предмети розкоші є найбільш виправданим варіантом під час вибору податкового поповнення доходів бюджету.

Таку думку висловив регіональний економіст ЄБРР і ексглава центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками", - сказав він.

Економіст додав, що стан війни виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.

Реклама:

Загалом коментуючи дискусію щодо доцільності підвищення податків в Україні нині, Богов зазначив, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету, однак намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо, є правильним.

"Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря", - пояснив він.

За словами економіста ЄБРР, запровадження податку на надприбуток банків у вигляді підвищення його з 25% до 50% може бути виправданим, але має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.

Реклама:

Нагадаємо:

У законопроєкті про підвищення податків розглядали можливість оподаткування предметів розкоші (військовий збір), але цю пропозицію прибрали.