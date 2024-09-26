ДБР розшукало нове приховане майно братів Козака та Медведчука

Суд заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) приховану від фіскальних органів нову партію майна підприємства Бетонбуд.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Завод Бетодбуд та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") братів Козака та Медвечука було передано в управління АРМА у липні цього року.

Пізніше правоохоронці встановили, що на балансі Бетонбуду знаходиться невраховане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.

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Зазначається, що загальна вартість виявленого майна становить близько 16 млн грн.

У червні, за клопотанням ДБР, перейшов в управління держави ще один актив братів Козака та Медвечука у Львівській області – підприємство з видобутку піску та виробництва керамічної цегли Кермабуд.

Повідомляється, що вартість активу оцінювалася у 5 млн дол.

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Також за клопотанням ДБР заарештовано земельні ділянки, які фірми Медведчука та Козака отримали безоплатно від однієї із територіальних громад Львівської області. На землях, які за документами мають сільськогосподарське призначення, є поклади газу.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало 11 годинників колишнього народного депутата України Віктора Медведчука за 3,3 мільйона гривень.