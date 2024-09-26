Українці почали витрачати більше на нові авто

У серпні 2024 року українці витратили майже 15 мільярдів на нові авто, що майже на 50% більше порівняно з серпнем 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Витрати українців на нові авто за серпень 2024 року на 45% більші, ніж за аналогічний період минулого року, і на 28% порівняно з липнем.

Близько половини цих коштів було витрачено на машини лише п’яти брендів. Лідером став преміальний німецький BMW із продажами на 2,15 млрд грн. Далі йде Toyota, автівки якої принесли дилерам 2,14 млрд грн. Третє місце посів Mercedes-Benz із показником у 1,2 млрд грн.

Реклама:

До п'ятірки найбільш популярних марок також увійшли Volkswagen із витратами на 948 млн грн і Audi — 752 млн грн.

Окрім цього, українці активно купували нові авто таких брендів, як Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.

Загалом з початку 2024 року в Україні було придбано нових автомобілів на 82,4 млрд грн, що на 23% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Реклама:

Нагадаємо:

В Україні в імпорті вживаних авто віком до 5 років переважають електромобілі. У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.