Укрзалізниця планує збільшити обсяги перевезень до ЄС через Угорщину

АТ "Укрзалізниця" працюватиме над збільшенням обсягів перевезень до Євросоюзу через Угорщину.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Під час виставки InnoTrans 2024, що проходила у Берліні, дочірня компанія Укрзалізниці UZ Cargo Poland та Rail Cargo Hungaria Zrt. підписали меморандум, що передбачає збільшення обсягів інтермодальних і звичайних залізничних вантажних перевезень між Україною та Угорщиною.

"У найближчі роки прогнозується значне зростання обсягів залізничних вантажних перевезень між Україною та ЄС, включаючи інтермодальні та звичайні залізничні перевезення. Організація цих вантажопотоків через Угорщину є одним з пріоритетних напрямків", - ідеться у повідомленні.

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Робота компаній включає розрахунок тарифів, надання рухомого складу та організацію перевезень для збільшення товарообігу і надання клієнтам повного спектра транспортно-експедиційних послуг.

Заплановано, зокрема, розвивати перевезення між ЄС та Україною через залізничні переходи Батьово - Епер’єське і Захонь - Чоп.

Крім того, передбачається оптимізувати використання активів у міжнародних транскордонних перевезеннях для вагонів європейської та широкої колії.

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Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" і Польська державна залізниця домовилися розвивати

інтермодальні залізничні маршрути між Азією та Європою.





