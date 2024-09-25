Виробнику тактичного одягу M-tac вдалось зберегти 70% персоналу після російського обстрілу

Після російського обстрілу у січні 2024 року, який суттєво пошкодив виробничі потужності виробника тактичного одягу M-tac, компанії вдалось зберегти 70% працівників завдяки допомозі українських брендів.

Про це повідомив засновник компанії M-tac Олександр Карасьов під час експортного форуму ЕП.

Після обстрілу потужностей M-tac у січні 2024 року близько двох місяців компанія не експортувала продукцію, оскільки повністю був знищений склад з матеріалами.

Після цього M-tac отримали додаткові інвестиції на відновлення.

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"Це дало нам можливість пройти нульову або мінусову точку нашого бізнесу. Зараз у нас працює близько тисячі людей в Україні, нам довелось брати підрядників з інших брендів. Наші фабрики працювали як просто фабрики, інші бренди йшли на зустріч. Завдяки цьому ми змогли зберегти 70% працівників", - зазначив Карасьов.

При цьому, найбільшою проблемою для відновлення потужностей компанії залишається дефіцит робочої сили.

"У нас не вистачає кваліфікованих працівників, йде відтік робочої сили з України. З тою робочою силою, яка є зараз, з великим обсягом виробництва в Україні можна розпрощатись", - додав Олександр Карасьов.

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