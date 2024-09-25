Федоров розповів про впровадження штучного інтелекту в роботу держави

Міністерство цифрової трансформації України напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави.

Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Диригенти змін", передає "Інтерфакс-Україна".

"У кожному напрямі (над якими працює Мінцифри, – ред.) є свої проєкти, які потрібно формувати. А окремий напрям, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми дбаємо, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект", – сказав Федоров.

Він підкреслив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На думку Федорова, таким чином з'явиться можливість "обігнати" інші цифрові уряди.

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"Ми зі 102 місця в світі на 5 місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація – той напрям, який зараз для нас пріоритетний", – зауважив Федоров.

Він додав, що представники Мінцифри проводитимуть зустрічі з усіма провідними ІТ-компаніями України, обговорюватимуть, що можна зробити в цьому напрямі, і як залучити нових учасників.

"Я думаю, що на нас чекає революція, яку ми не можемо пропустити, і нам потрібно її очолити у світі", – підсумував міністр.

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Нагадаємо:

Український стартап Osavul, що займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту (ШІ), залучив три мільйони доларів в межах раунду late seed від трьох європейських фондів.