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"Нова пошта" планує запустити міжконтинентальні авіарейси

Середа, 25 вересня 2024, 19:14 - Артур Крижний

Авіакомпанія Supernova Airlines здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами.

Про це повідомив директор з маркетингу "Нової пошти" Павло Даніман на форумі ЕП "Український експорт: вікно відчиняється?".

"Наш літак проходить сертифікаційні польоти і ми готуємося, щоб він здійснював вже міжконтинентальні рейси. Ми будемо пришвидшувати доставку між Україною і великими країнами, де є багато трафіку посилок", - розповів він.

Хоча "Нова пошта" вже доставляє посилки до США, вона не планує поки відкривати там власні відділення.

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Нагадаємо:

Авіакомпанія Supernova Airlines здійснила перший рейс на власному літаку Boeing.

Нова пошта
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Економічна правда
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