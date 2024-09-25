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У четвер в Україні не планують вимикати електроенергію

Середа, 25 вересня 2024, 18:30 - Віктор Волокіта

В Україні 26 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

"У четвер заходи обмеження споживання не плануються", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" додали, що компанія додатково повідомить у разі зміни ситуації.

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Нагадаємо:

За минулу добу, 24 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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Укренерго електроенергія
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