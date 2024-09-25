У четвер в Україні не планують вимикати електроенергію

В Україні 26 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"У четвер заходи обмеження споживання не плануються", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" додали, що компанія додатково повідомить у разі зміни ситуації.

Реклама:

Нагадаємо:

За минулу добу, 24 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Реклама: