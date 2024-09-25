У четвер в Україні не планують вимикати електроенергію
Середа, 25 вересня 2024, 18:30 -
В Україні 26 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"У четвер заходи обмеження споживання не плануються", - зазначили в компанії.
В "Укренерго" додали, що компанія додатково повідомить у разі зміни ситуації.
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Нагадаємо:
За минулу добу, 24 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
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