Апеляційний суд підтримав "Українську біржу", рішення про анулювання її ліцензії призупинене.

Про це повідомляє пресслужба "Української біржі".

Шостий апеляційний адміністративний (ШААС) суд дозволив "Українській біржі" відновити торги.

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні цієї заяви, але ШААС став на бік Української біржі.

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Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття — 24 вересня 2024 року.

"Це рішення дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи. Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі. Водночас ми продовжуємо оскаржувати постанову НКЦПФР у судовому порядку", – йдеться в повідомленні біржі.

Повідомляється, що дата відновлення торгів стане відома пізніше.

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Нагадаємо:

З 8 липня торги на "Українській біржі" не проводились, адже її ліцензії анульовано.