Уряд проігнорував позицію бізнесу у підвищенні податків – асоціація

Під час обговорення уряду з бізнесом підвищення податків пропозиції підприємців не були ураховані.

Про це заявив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

"У нас було багато зустрічей (з урядом - ЕП), все проговорили, але ухвалили те, що ухвалили. Майже не були ураховані пропозиції великих бізнес-асоціацій", - заявив він.

Чижиков підкреслив, що бізнес розуміє, що новий пакет податків важливий для України, бо бюджет на сьогодні не в найкращому стані.

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Але водночас президент Торгово-промислової палати висловив побоювання, що ті, хто завжди платив податки - буде платити більше, а ті, хто не платив - й не почне цього робити.

Своєю чергою президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков зазначив, що будь-яке підвищення собівартості, яке слідує за підвищенням податків, викликає питання чи буде надалі працювати підприємство.

"Дуже важливо врахувати те, що коли ви підіймаєте податки, більше бізнесу буде закриватися і податків будуть платити менше. Ефект буде зворотній", - зазначив він.

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Нагадаємо:

Після того, як Рада підтримала підвищення податків у першому читанні, бізнес України зазнав поразки в дискусії з урядом щодо цього питання.