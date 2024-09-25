В Україні викрили мережу конвертаційних центрів підсанкційної Webmoney

Бюро економічної безпеки України та СБУ викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, підозрювані здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України.

Слідство встановило, що фігуранти справи розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.

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Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень. За даними правоохоронців, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запоріжській областях.

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12 особам було оголошено про підозру.

Нагадаємо:

В рамках розслідування детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за фактом ухилення від сплати податків експортер зернових відшкодував до бюджету понад 8 млн грн.