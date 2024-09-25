Переможці спецаукціону побудують 278 МВт нової генерації для балансування енергосистеми

22 з 35 компаній-переможців довгострокового спецаукціону "Укренерго" з придбання послуг автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) сплатили фінансове забезпечення на рахунки ескроу.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Таким чином, вони прогарантували виконання своїх зобов’язань, а відтак – 278 МВт нових балансуючих потужностей мають з’явитись в українській енергосистемі вже через рік. До 15 серпня 2025 року компанії-переможці повинні пройти сертифікацію обладнання, а з жовтня – почати надавати цю послугу в українській енергосистемі.

Зокрема, зараз вже прогарантоване:

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будівництво нових потужностей для надання до 68 МВт послуг на завантаження, тобто здатності електроустановок підтримувати енергосистему шляхом збільшення видачі електричної енергії в мережу;

будівництво нових потужностей для надання до 210 МВт симетричного резерву, тобто здатності електроустановок як завантажуватись, так і розвантажуватись – в залежності від потреби енергосистеми України.

Ще один з переможців є чинним постачальником допоміжних послуг і прогарантував надання резервів вже сертифікованим обладнанням потужністю 119 МВт.

Нагадаємо:

11 з 13 компаній-переможців, за результатами спеціального аукціону з придбання резервів підтримки частоти (РПЧ), внесли фінансове забезпечення на рахунки ескроу. Ці компанії фінансово прогарантували будівництво 99 МВт потужностей електроустановок, які з’являться в українській енергосистемі вже через рік.

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