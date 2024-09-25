Податкова посилила перевірки перевізників пасажирів через кордон

Державна податкова служба налагодила механізм взаємодії з Державною прикордонною службою і тепер має інформацію про транспортні засоби, а також про кількість пасажирів, що перетнули державний кордон.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Ця інформація дозволить визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму не виданих ним розрахункових документів.

Так, у вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже провели у пунктах перетину кордону низку результативних спільних заходів та виявили факти не дотримання проведення розрахунків та відсутність ліцензії на право здійснення перевезень.

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"Наполегливо рекомендую всім автоперевізникам оприбутковувати дохід від своєї діяльності та видавати чеки в повному обсязі. Ви цього зараз не робите", - звернувся Гетманцев до перевізників.

Нагадаємо:

Цьогоріч від системи "Шлях" відключили кілька десятків перевізників за переправлення чоловіків за кордон.

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