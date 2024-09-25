Санкції США проти Росії подвоїли торгівлю юанем і рублем у Казахстані

Російські банки та компанії все частіше обирають Казахстан для валютних операцій, необхідних для здійснення платежів із Китаєм, після того як санкції США ускладнили це в самій Росії.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

З червня по серпень середньомісячні обсяги торгівлі тенге з китайською та російською валютами більш ніж подвоїлися до 893 мільйонів юанів (127 мільйонів доларів) і 86 мільярдів рублів (925 мільйонів доларів) відповідно, порівняно з першими п’ятьма місяцями року.

Зростання "пов’язане з припиненням торгівлі доларами США на Московській біржі", – повідомив центральний банк в Астані у письмовій відповіді на запитання. Банк також зазначив, що торгівля тенге-долар зросла на 50% цього року через "зростання економічної активності та торгівлі" в країні, яка межує як із Китаєм, так і з Росією.

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За словами людей, обізнаних із ситуацією, казахські банки фіксують зростання попиту на юань з боку російських підприємств. Такі операції можуть здійснюватися в інших валютах, крім тенге, тому вони не відображаються в офіційній статистиці Національного банку.

Банки з інших сусідніх країн також звертаються до казахстанських колег для торгівлі китайською валютою, включаючи пари юань-рубль та юань-долар, повідомляють джерела. Багато транзакцій здійснюються шляхом зіставлення покупців і продавців серед клієнтів казахських банків, знову ж таки, без реєстрації таких угод в офіційній статистиці.

Казахстан є однією з країн, які відіграють центральну роль у зусиллях США та їхніх союзників щодо ізоляції російської економіки.

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Сукупний обсяг торгівлі за період з червня по серпень у парі юань-долар на Казахстанській фондовій біржі склав 1,63 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж 1,23 мільярда доларів за той самий період минулого року, згідно з даними біржі.

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