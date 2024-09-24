У Львові зупинили будівництво сміттєпереробного заводу

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинилося.

Про це повідомив депутат міської ради Назар Бербека. Він – голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності цього підприємства.

"Склалася кризова ситуація – угоду з польським підрядником можна вважати розірваною", – написав він у Facebook з посиланням на комунальне підприємство "Зелене місто".

Підрядником будівництва була польська компанія Control Process SA.

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Як пише LIGA.net, на сайті "Зеленого міста" вказано, що Control Process не продовжила банківську гарантію в сумі 3,6 млн євро на виконання контракту.

Якщо контракт буде розірвано, ця сума повинна надійти в бюджет Львова як компенсація. Таке порушення контракту ставить під ризик продовження будівництва заводу з теперішнім підрядником.

Депутатська комісія дала протокольне доручення першому заступнику міського голови Львова Андрію Москаленку надати план виходу з кризової ситуації та поінформувати, як це вплине на вартість робіт і наскільки змістить часові рамки реалізації проєкту.

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Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові готове на 65% (станом на липень 2024 року).

Нагадаємо:

Європейські інвестиційні компанії готові вкладати кошти у будівництво 5 сміттєпереробні заводів у Івано-Франківські області.