Нацбанк показав курс долара та євро на середу

Офіційний курс долара збільшиться у середу: іноземна валюта подорожчає на 2 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 25 вересня.

Водночас курс євро збільшиться на 5 копійок.

Офіційні курси на середу встановлено на такому рівні:

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1 долар США — 41,37 грн (41,35 грн станом на 24 вересня);

1 євро — 46,04 грн (45,99 грн станом на 24 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 24 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро зменшився на 15 копійок.

Економічна правда.

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