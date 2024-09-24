Нацбанк показав курс долара та євро на середу
Вівторок, 24 вересня 2024, 18:26 -
Офіційний курс долара збільшиться у середу: іноземна валюта подорожчає на 2 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на середу 25 вересня.
Водночас курс євро збільшиться на 5 копійок.
Офіційні курси на середу встановлено на такому рівні:
Реклама:
- 1 долар США — 41,37 грн (41,35 грн станом на 24 вересня);
- 1 євро — 46,04 грн (45,99 грн станом на 24 вересня).
Нагадаємо:
Станом на 24 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро зменшився на 15 копійок.
Економічна правда.
Реклама:
Реклама: