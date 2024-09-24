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TikTok Music закривають в усьому світі

Вівторок, 24 вересня 2024, 17:27 - Олексій Артемчук

Компанія ByteDance оголосила, що в листопаді закриє свій музичний стримінговий сервіс TikTok Music.

Про це повідомляється на офіційному сайті TikTok Music.

Зазначається, що сервіс припинить роботу 28 листопада 2024 року.

TikTok Music був доступний у таких країнах, як Індонезія, Бразилія, Австралія, Сінгапур та Мексика. 

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Повідомляється, що TikTok Music виник на базі попереднього продукту компанії під назвою Resso, який був запущений в Індії та Індонезії у 2019 році. 

В повідомленні додають, що TikTok значно підвищує цінність для артистів, збільшуючи їхні стрими та популярність.

Нагадаємо:

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Група з 21 штату і понад 50 американських законодавців підтримали Міністерство юстиції США в його захисті закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня або зіткнутися з забороною.

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Економічна правда
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