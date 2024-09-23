В Міноборони розповіли про зміни в оборонній інфраструктурі
Понеділок, 23 вересня 2024, 18:45 -
В Міністерстві оборони презентували ключові кроки у реформі оборонної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За словами заступника міністерства Станіслава Гайдера, вже триває робота за ключовими пунктами трансформаційних процесів в оборонній інфраструктурі. Серед них:
- Єдині пріоритети розвитку.
- Усунення дублювань, оптимізація адміністративних структур та витрат. З 1 січня 2025 року закупівлі вторинного житла, модульних конструкцій, устаткування та окремих інших предметів Міноборони на загальну суму в кілька мільярдів гривень будуть передані Державному оператору тилу.
- Аудит будівництва.
- Житло для військових. Міноборони змінить підхід до забезпечення військових житлом. Замість багаторічних проєктів будівництва буде запроваджено зрозумілі та прозорі фінансові механізми, фінансову підтримку для отримання житла. Концепцію таких змін уже сформовано, розпочалося його обговорення з фінансовими установами, неурядовими організаціями.
- Прозорість. Для створення прозорого електронного обліку земель і будівель Міноборони ведеться робота над відповідною ІТ-системою. Прототип такого рішення вже створено, до кінця року очікуються перші результати впровадження електронного обліку.
- Ефективне управління та експлуатація інфраструктури. Розпочато роботу над створенням цивільної агенції нерухомості, яка на комерційних принципах буде управляти землями та іншою нерухомістю. За основу роботи такої агенції взято приклади країн-членів НАТО.
- Спільні з партнерами інфраструктурні проєкти. Під час війни пріоритетом у співпраці з партнерами було і буде озброєння. Разом з тим, предметом обговорення є також спільні проєкти за напрямами будівництва, відновлення (реконструкції) об’єктів оборонної інфраструктури на кшталт закладів охорони здоров’я, військових навчальних закладів тощо.
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