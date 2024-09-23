В Міноборони розповіли про зміни в оборонній інфраструктурі

Спільні з партнерами інфраструктурні проєкти. Під час війни пріоритетом у співпраці з партнерами було і буде озброєння. Разом з тим, предметом обговорення є також спільні проєкти за напрямами будівництва, відновлення (реконструкції) об’єктів оборонної інфраструктури на кшталт закладів охорони здоров’я, військових навчальних закладів тощо.