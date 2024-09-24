Україна повернулася до двадцятки найбільших виробників сталі у світі

Україна піднялася з 21-го на 20-те місце в рейтингу 71 країн, найбільших виробників сталі.

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

За вісім місяців 2024 року виробництво сталі в Україні зросло на 30,7% у річному вираженні до 5,27 млн тонн.

За підсумками довоєнного 2021 року Україна посідала 14 місце у світі за обсягами виробництва сталі. Вже у 2022 році року опустилася на 25 місце.

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Світова виплавка сталі за цей період становить 1,25 млрд тонн, що на 1,54% нижче за показник січня-серпня 2023 року. Лідером тут є Китай, де виплавка скоротилася на 3,3% до січня-серпня минулого року до 691,41 млн тонн.

У глобальному рейтингу виробників чавуну Україна зберегла 13-ту позицію серед 40 країн з обсягом виробництва 4,73 млн тонн (+21,1% до січня-серпня 2023 року).

Загалом з початку року металургійними підприємствами країн світу вироблено 937,28 млн тонн чавуну (854,58 млн тонн доменним способом та 82,70 млн тонн методом прямого відновлення), що на 2,28% нижче за показник січня-серпня 2023 року.

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Перше місце тут також належить Китаю: 577,7 млн ​​тонн, що на 4,3% нижче показника за вісім місяців минулого року.

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"АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про скорочення виробництва через погіршення ринкової ситуації.