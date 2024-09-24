Найбільший металургійний комбінат України оголосив про скорочення виробництва: причини
"АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про скорочення виробництва через погіршення ринкової ситуації.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що комбінат зіткнувся з низкою серйозних викликів, серед яких падіння світових цін на залізорудну сировину, стагнація ринків сталі в Європі та висока вартість електроенергії в Україні.
Генеральний директор Мауро Лонгобардо повідомив, що попри значні досягнення у першій половині 2024 року, включно зі зростанням виробництва до 50% довоєнного рівня та відновленням логістичних маршрутів через морський коридор, ситуація на зовнішніх ринках різко погіршилася.
Скорочення обсягів виробництва не призведе до звільнень працівників. За словами керівника, персонал буде залучено до ремонтних робіт, охорони й упорядкування території.
Основними причинами цього стали зниження попиту на залізну руду з боку Китаю, стагнація ринку сталі в Європі та висока вартість транспортування продукції через війну.
"На жаль, ціни на залізну руду впали нижче собівартості її доставлення на ринки збуту, що зробило експорт нерентабельним", – зазначають в повідомленні.
Також проблеми створює подорожчання електроенергії в Україні, що імпортується в обсязі до 80%. Через це вартість енергії для металургійного підприємства вдвічі перевищує аналогічні витрати у європейських конкурентів.
Повідомляється, що часті перебої з електропостачанням додатково ускладнюють виробничі процеси.
Попри всі ці фактори, комбінат активно працює над заходами, щоб мінімізувати негативний фінансовий ефект. У четвертому кварталі 2024 року підприємство планує скоригувати рівень виробництва відповідно до зниження попиту на ринках.
У жовтні-грудні комбінат планує працювати лише з однією доменною піччю (ДП-8), разом з тим у роботі буде 2-3 агломашини, залежно від потреби. Конверторний цех і машина безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) будуть зупинені на 45 днів для проведення капітальних ремонтів. У цей час весь чавун буде розливатися на розливних машинах (РМ) доменних цехів.
Окрім того, компанія планує провести капітальний ремонт дрібносортового стану 250-4, а блюмінг буде законсервований до покращення ринкової ситуації.
"Ми готові швидко наростити обсяги виробництва, якщо ціна на електроенергію в Україні стане конкурентною або попит на європейському ринку збільшиться", – підсумував Лонгобардо.
Ці кроки допоможуть "АрселорМіттал Кривий Ріг" утриматися на плаву під час складної економічної ситуації та забезпечити стабільність у майбутньому, переконані у компанії.
Нагадаємо:
"АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднується до позиції інших енергоємних підприємств України, які раніше висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії.