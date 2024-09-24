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Найбільший металургійний комбінат України оголосив про скорочення виробництва: причини

Вівторок, 24 вересня 2024, 11:37 - Олексій Артемчук
 
"АРСЕЛЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

"АрселорМіттал Кривий Ріг" оголосив про скорочення виробництва через погіршення ринкової ситуації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що комбінат зіткнувся з низкою серйозних викликів, серед яких падіння світових цін на залізорудну сировину, стагнація ринків сталі в Європі та висока вартість електроенергії в Україні. 

Генеральний директор Мауро Лонгобардо повідомив, що попри значні досягнення у першій половині 2024 року, включно зі зростанням виробництва до 50% довоєнного рівня та відновленням логістичних маршрутів через морський коридор, ситуація на зовнішніх ринках різко погіршилася. 

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Скорочення обсягів виробництва не призведе до звільнень працівників. За словами керівника, персонал буде залучено до ремонтних робіт, охорони й упорядкування території.

Основними причинами цього стали зниження попиту на залізну руду з боку Китаю, стагнація ринку сталі в Європі та висока вартість транспортування продукції через війну.

"На жаль, ціни на залізну руду впали нижче собівартості її доставлення на ринки збуту, що зробило експорт нерентабельним", – зазначають в повідомленні. 

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Також проблеми створює подорожчання електроенергії в Україні, що імпортується в обсязі до 80%. Через це вартість енергії для металургійного підприємства вдвічі перевищує аналогічні витрати у європейських конкурентів.

Повідомляється, що часті перебої з електропостачанням додатково ускладнюють виробничі процеси.

Попри всі ці фактори, комбінат активно працює над заходами, щоб мінімізувати негативний фінансовий ефект. У четвертому кварталі 2024 року підприємство планує скоригувати рівень виробництва відповідно до зниження попиту на ринках. 

У жовтні-грудні комбінат планує працювати лише з однією доменною піччю (ДП-8), разом з тим у роботі буде 2-3 агломашини, залежно від потреби. Конверторний цех і машина безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) будуть зупинені на 45 днів для проведення капітальних ремонтів. У цей час весь чавун буде розливатися на розливних машинах (РМ) доменних цехів.

Окрім того, компанія планує провести капітальний ремонт дрібносортового стану 250-4, а блюмінг буде законсервований до покращення ринкової ситуації.

"Ми готові швидко наростити обсяги виробництва, якщо ціна на електроенергію в Україні стане конкурентною або попит на європейському ринку збільшиться", – підсумував Лонгобардо.

Ці кроки допоможуть "АрселорМіттал Кривий Ріг" утриматися на плаву під час складної економічної ситуації та забезпечити стабільність у майбутньому, переконані у компанії.

Нагадаємо:

"АрселорМіттал Кривий Ріг" доєднується до позиції інших енергоємних підприємств України, які раніше висловили занепокоєння щодо необґрунтовано завищеної вимоги обов’язкового імпорту електроенергії.

металургія бізнес економіка
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