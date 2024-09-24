У Мінфіні пояснили скорочення видатків на соцсферу на 50 мільярдів у 2025 році

Скорочення видатків на Мінсоцполітики у бюджеті на 2025 рік стосується лише трансферу пенсійного фонду, а видатки на соцвиплати залишаться незмінними.

Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр фінансів відповів на питання журналіста щодо планованого скорочення видатків на соціальну сферу на 50 мільярдів гривень у бюджеті на 2025 рік. Він зазначив, що скорочуються не соціальні виплати, а лише трансфер пенсійного фонду з державним бюджетом.

"У нас соціальний бюджет не скорочується. Єдина стаття, яка зменшується, - це трансфер пенсійного фонду з державним бюджетом. Ми вважаємо, що власні доходи пенсійного фонду від єдиного соціального внеску будуть достатні для виконання пенсійних зобов'язань", - сказав міністр.

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Він також додав, що не бачить проблем у виконанні зобов'язань пенсійного фонду, враховуючи інші зміни, які пропонуються у бюджеті на 2025 рік.

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У Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це - один із пріоритетів бюджету.