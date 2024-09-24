В Росії хочуть запустити "православний месенджер" "Зосима"

Фонд "Іннотех XXI", який займається реставрацією храмів, планує випустити на російський ринок "православний месенджер" "Зосима".

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Для проекту „Врятуй та збережи" зробили спеціальний месенджер, типу WhatsApp, називається „Зосима" — на честь святого. Наші партнери його рік писали, запускаємо у листопаді 2024 року. Це буде „православний месенджер"", – розповів президент фонду Олексій Агапов.

Як пише видання, на початковому етапі месенджер створювали як базу для обміну інформацією про храми, щоб розвивати проект "Врятуй та збережи". Наприклад, там можна створити сторінку храму, збирати пожертвування, обмінюватися повідомленнями.

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Встановити месенджер зможуть усі охочі, оскільки він буде доступний для завантаження на основних мобільних платформах, зазначив Олексій Агапов.

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