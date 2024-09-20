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В Росії інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: просять зупинити блокування Youtube 

П'ятниця, 20 вересня 2024, 10:26 - Олексій Артемчук

Інтернет-провайдери з РФ просять припинити сповільнення YouTube через масову втрату абонентів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Оператори інтернету масово втрачають абонентську базу через уповільнення YouTube в Росії, яке меншою мірою торкнулося мобільних операторів. 

Повідомляється, що це створює дискримінаційні умови і порушує закон Про захист конкуренції.

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Оскільки YouTube є популярною відеоплатформою, її наявність або обмеження, як і якість доступу до неї, є для операторів конкурентною перевагою, або обмеженням.

Зазначається, що уповільнення роботи YouTube пов'язане із зовнішнім впливом, яке могло бути здійснено лише підконтрольним "Роскомнагляду" Головним радіочастотним центром (ГРЧЦ).

Водночас в асоціації провайдерів звернули увагу, що в російському законодавстві немає такого заходу впливу, як уповільнення роботи, а сам YouTube не входив до списку заборонених або обмежених до доступу ресурсів. Таким чином, ГРЧЦ і "Роскомнагляд" не мають права за власною ініціативою здійснювати дії щодо обмеження доступу до інформації.

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У зв'язку з цим асоціація попросила порушити справу щодо порушення антимонопольного законодавства. На її розгляд відомство має місяць з можливістю продовження строку ще на два місяці. 

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YouTube Росія
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