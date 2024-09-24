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Після обстрілів були знеструмлення у семи областях, зникало світло на шахті – Міненерго

Вівторок, 24 вересня 2024, 12:43 - Віктор Волокіта

Упродовж 23 вересня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, у Донецькій області внаслідок обстрілу виникло загорання обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення шахти.

Як йдеться в повідомленні, працівників шахти виведено на поверхню. Також у результаті обстрілу відключалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

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Водночас у Сумській області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії та обладнання підстанції.

Нагадаємо:

Уламки збитих російських ударних дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру у Полтавській області, через що без світла залишились 20 населених пунктів, також пошкоджені приватні будинки.

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електроенергія Міненергетики
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Економічна правда
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