Справа на 370 млн: Судитимуть менеджерів Полтавського ГЗК Жеваго

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох посадовців та службових осіб ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Менеджмент компанії підозрюють у привласненні десятків мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як йдеться в повідомленні, керівництво комбінату протягом 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення.

"Не маючи спеціального дозволу на користування надрами, воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн", - розповіли в ДБР.

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Потім, за даними правоохоронців, через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

"Сума оборудки становила понад 370 млн грн", - вважають в ДБР.

Як повідомили у Ferrexpo, підприємство категорично не погоджується з висунутими звинуваченнями і переконане, що всі дії підозрюваних менеджерів відповідали чинному законодавству.

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"Полтавський ГЗК завжди діяв прозоро та готовий продовжувати співпрацю з правоохоронними органами для захисту своїх інтересів і репутації", – йдеться у заяві.

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до групи Ferrexpo, яка належить Костянтину Жеваго.

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) 6 вересня відхилила апеляцію на рішення слідчого судді ВАКС від 10 липня про заочний арешт бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про підозру в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду.