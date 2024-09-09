Апеляція підтримала заочний арешт Жеваго, адвокати бізнесмена відреагували

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) 6 вересня відхилила апеляцію на рішення слідчого судді ВАКС від 10 липня про заочний арешт бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про підозру в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Підстави для заочного обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо пана Жеваго відсутні, і такі дії правоохоронних органів і суду є неправомірними", - зазначили адвокати Жеваго.

На думку захисників бізнесмена, дії суддів, детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) суперечать судовій практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), до якого планують звернутися адвокати.

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Як аргументи вони зазначають, що місцезнаходження бізнесмена відоме слідству, детективи і прокурори мають його адресу і контакти та перебувають із ним у постійній комунікації. Зокрема, одразу після ухвалення рішення ВАКС 10 липня детектив НАБУ і прокурор САП особисто брали участь в 11-годинному допиті Жеваго у Франції 11 липня.

"З огляду на ці обставини, постанова того самого детектива НАБУ про оголошення Костянтина Жеваго в міжнародний розшук є абсолютно необґрунтованою та абсурдною. Детективи вже понад рік здійснюють процесуальні та слідчі дії за участю пана Жеваго із залученням французьких правоохоронців. Таким чином, НАБУ вводить в оману суд і суспільство, заявляючи про неможливість розслідування за участю Костянтина Жеваго", - наголосила адвокати.

Вони додали, що запобіжний захід було обрано без наявності доказів причетності бізнесмена до інкримінованого йому правопорушення, а позиція сторони обвинувачення базується лише на свідченнях однієї людини, яка уклала угоду з прокурором і зацікавлена у збереженні власного вироку.

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Крім того, суд не допустив Жеваго до участі в судових засіданнях, хоча це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом, а захисту не надають доступ до матеріалів кримінального провадження, що триває вже понад рік, і в якому деякі фігуранти вже мають вирок.

Нагадаємо:

САП і НАБУ 3 серпня 2023 року повідомили Жеваго про підозру в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду.

За даними слідства, 2002 року він придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути собі акції ГЗК. Однак суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. "Щоб не допустити втрати акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бек-офісу" у Верховному суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн - суддям Верховного Суду, решту - як "оплату" посередницьких послуг)", - стверджують у САП.

Верховний Суд 19 квітня ухвалив рішення на користь бізнесмена в суперечці щодо 40,19 акцій ПНГЗК, а 15 травня голову ВС і адвоката спіймали на місці злочину під час отримання другого траншу в розмірі $450 тис.

САП 10 липня 2024 року повідомила, що слідчий суддя ВАКС цього дня підтримав позицію прокурора САП і обрав Жеваго запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зазначалося, що після затримання підозрюваного і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. Водночас Франція раніше відмовила в екстрадиції бізнесмена.