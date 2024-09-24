МАГАТЕ не планує постійної місії на Курській АЕС і сподівається не повертатися на неї

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Курської АЕС залишається серйозною, але його агентство не планує розміщувати там постійну місію. Він висловив сподівання, що не буде потреби повертатися на станцію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"(Ситуація) є серйозною, оскільки відбулося військове вторгнення, і це вторгнення досягло такого рівня, що воно не є дуже далеким від атомної електростанції", — сказав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Гроссі.

Минулого місяця Гроссі відвідав Курську АЕС і заявив, що станція буде "надзвичайно вразливою" у разі атаки, оскільки вона не має захисного купола.

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У коментарі для "РИА", зробленому в Нью-Йорку перед дебатами на Генеральній Асамблеї ООН, Гроссі висловив надію, що сприятливі обставини дозволять йому не відвідувати станцію знову. "Сподіваюся, не буде потреби повертатися на Курську станцію, бо це означатиме, що ситуація стабілізувалася", — сказав він.

Гроссі також зазначив, що МАГАТЕ не планує постійно розміщувати спостерігачів на станції, як це зроблено на чотирьох українських АЕС, включно із Запорізькою станцією, яку захопили російські війська на початку вторгнення в Україну у 2022 році.

Гроссі повідомив, що ситуація залишається напруженою на Запорізькій АЕС, де обидві сторони регулярно звинувачують одна одну у планах атакувати станцію. "Мої експерти продовжують повідомляти про військові дії поблизу станції", — сказав він.

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Нагадаємо:

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в Курській області виникла "небезпека ядерного інциденту", а бої поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння.