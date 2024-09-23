В Україні зросли ціни на автогаз

В Україні із 16 по 23 вересня середня вартість скрапленого газу зросла на 1,65 грн/л, до 32,66 грн/л. З початку місяця приріст становив 3,73 грн/л.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше — на 2,29 грн/л — зросла ціна на газ у мережі UPG, до 32,51 грн/л. 2 грн/л додали у преміальних (ОККО, WOG, SOCAR) і консолідованій мережі групи "Приват". Ціна на газ в останньої досягла рівня маркетмейкерів – 33,98 грн/л.

Як пише видання, це не останнє збільшення ціни на газ у "преміальних" цього місяця. "Дешеві залишки закінчуються, а з урахуванням тільки нового імпорту на кінець вересня вартість на стелі досягне 35 грн/л", — розповіли в одній із них.

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Недалеко за ціною від "зелених" і KLO з вартістю на стелі 33,49 грн/л (+1,70 грн/л за тиждень).

Найменше у середньому — на 50 коп./л — зросла ціна на ресурс у мережі VST, до 31,90 грн/л.

Загалом протягом тижня вартість газу в інших операторів збільшилася на 0,60-1,70 грн/л

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Як зазначають в "А-95", гуртова ціна на LPG з початку тижня у середньому зросла на 810 грн/т (0,44 грн/л), з 1 вересня — на 4 210 грн/т (+2,27 грн/л), до 54 250 грн/т (29,30 грн/л). Таким чином, зростання у роздробі було більшим за гуртове і сприяло покращенню маржинальності.

"Зараз рентабельність залежить від кількості дешевих залишків. Якщо їх не враховувати, а рахувати тільки зважаючи на найдешевший газ із півдня, то маржа становить до 1,80 грн/л. Це нижче за рівень, який був у першому півріччі", — додали в одній із мереж.

Нагадаємо:

Відвантаження скрапленого газу (LPG) з Росії у напрямку Польщі зменшуються четвертий місяць поспіль. Польські трейдери не виключають, що в жовтні російські відвантаження можуть взагалі припинитися.