"Укргазвидобування" на свердловині збільшило видобуток газу у 5 разів

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На одній із свердловин "Укргазвидобування" вдалося збільшити добовий дебіт у понад 5 разів після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП).

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Як йдеться в повідомленні, після проведення гідравлічного розриву пластів свердловина дає понад 100 тис. куб. м газу на добу. Це вдалося реалізувати в стислі терміни – за 18 днів.

"До цього, із листопада 2023 до серпня 2024 року, свердловина працювала з поступовим зниженням дебіту з 29 тис. куб. м до 18 тис. куб. м газу на добу. Відтак, зібравши геологічну та технічну інформацію, розрахувавши потенціал свердловини, фахівці компанії ухвалили рішення щодо проведення капітального ремонту свердловини", - йдеться в повідомленні.

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"Для ефективного вилучення запасів газу ми продовжуємо реалізовувати програму ГРП. Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій наші спеціалісти успішно застосовують ГРП на свердловинах "Укргазвидобування", – розповів керівник "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

Нагадаємо:

Компанії групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд куб. м товарного газу з початку року. Це на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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