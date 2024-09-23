"Ліси України" поставить велику партію деревини для фортифікацій

Держпідприємство "Ліси України" уклало договір із Міністерством оборони на постачання 65 тис кубометрів круглих лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд першої лінії оборони.

Про це повідомляє пресслужба Лісів України.

Йдеться про бліндажі, опорні пункти, траншеї.

Як йдеться в повідомленні, деревина постачатиметься залізничним транспортом на Харківщину, Донеччину та Херсонщину.

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"У нас є прикрий досвід участі у військових закупівлях, коли перемогу віддавали учаснику з вищою ціною. Натомість цього разу торги відбулися за спрощеною тендерною процедурою", - розповів гендиректор "Лісів України" Юрій Болоховець.

Він також пояснив, що ціна поставки включає вартість вивезення з проміжного складу, завантаження у вагони та доставку залізницею.

"Саме на залізницю припадає чи не половина вартості. Щоб зменшити витрати, доводиться обшивати вагони дошкою, збільшуючи їхню місткість", - зазначив Болоховець.

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Як йдеться в повідомленні, загалом цього року ДП "Ліси України" уклало 10 договорів із військовими частинами на поставку 32 тис. кубометрів деревини, з яких 26 тис. вже поставлено. Більша частина поставок відбувається на безоплатній основі — шляхом вилучення військовим передано 150 тис. кубометрів деревини на суму 275 мільйонів гривень, що на третину більше, ніж за весь минулий рік.

Нагадаємо:

Державне підприємство "Ліси України" вже три роки реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах і вийшло майже 90% виконання договорів купівлі-продажу.