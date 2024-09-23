Попит на дизпальне з Європи випарувався разом зі зростанням ціни

Європейські ціни додали 27 дол/т, що еквівалентно 1,12 грн/л, і на 19 вересня становлять 674-683 дол/т у Середземномор’ї й 669-675 дол/т на півночі Європи.

Про це повідомляє enkorr.

З початку минулого тижня європейські котирування дизельного пального зростали, що позначилося на цінах на внутрішньому ринку. Це вплинуло на попит, який випаровувався разом зі зростанням ціни.

Моніторинг Консалтингової групи "А-95" свідчить, що з 16 до 20 вересня середня вартість дизельного пального зросла на 0,22 грн/л, до 43,21 грн/л.

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"Ресурсу багато. Маржа мінімальна. Продається дуже погано. Якщо програєш у 5-10 коп./л, вже ніхто не бере", – зазначив один із трейдерів, які працюють на півдні України.

Повідомляється, що окрім продажів, не тішить трейдерів і маржа.

На 20 вересня на півдні ціни на дизель становили 40,95-41,70 грн/л. На заході України ресурс можна було придбати за 42-43,70 грн/л.

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Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.