 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

Попит на дизпальне з Європи випарувався разом зі зростанням ціни

Понеділок, 23 вересня 2024, 16:57 - Олексій Артемчук

Європейські ціни додали 27 дол/т, що еквівалентно 1,12 грн/л, і на 19 вересня становлять 674-683 дол/т у Середземномор’ї й 669-675 дол/т на півночі Європи.

Про це повідомляє enkorr.

З початку минулого тижня європейські котирування дизельного пального зростали, що позначилося на цінах на внутрішньому ринку. Це вплинуло на попит, який випаровувався разом зі зростанням ціни.

Моніторинг Консалтингової групи "А-95" свідчить, що з 16 до 20 вересня середня вартість дизельного пального зросла на 0,22 грн/л, до 43,21 грн/л.

Реклама:

"Ресурсу багато. Маржа мінімальна. Продається дуже погано. Якщо програєш у 5-10 коп./л, вже ніхто не бере", – зазначив один із трейдерів, які працюють на півдні України.

Повідомляється, що окрім продажів, не тішить трейдерів і маржа.

На 20 вересня на півдні ціни на дизель становили 40,95-41,70 грн/л. На заході України ресурс можна було придбати за 42-43,70 грн/л.

Реклама:

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Європа дизельне пальне Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Європу попередили про таємне підмішування російського газу до постачань 6 вересня 2024, 18:55
Україна веде переговори з Європою щодо збільшення імпорту електроенергії 6 вересня 2024, 14:00
Компенсація за знищене житло: Україна отримала 70 млн євро від БРРЄ 6 вересня 2024, 12:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті