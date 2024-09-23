В Австрії завершили випробування українського судна Kapitan Antypov

На австрійській верфі ÖSWAG завершені випробування модернізованого судна Дунайського пароплавства Kapitan Antypov, яке готове повернутися до порту Ізмаїл.

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко, передає Укрінформ.

"Успішно завершені ходові випробування Kapitan Antypov. Модернізоване судно готується до відправки з австрійського Лінца до Ізмаїла", - йдеться в повідомленні.

За словами Москаленка, це перша капітальна модернізація в історії УДП, раніше підприємство лише ремонтувало флот, побудований ще за радянських часів.

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Після модернізації на судні встановлено два нових головних двигуни Mitsubishi, які відповідають екологічному стандарту Євро-5, нова система запуску, два нових дизель-генератори Volvo Penta.

Також Kapitan Antypov отримав нові систему охолодження двигунів, автоматизовану систему контролю рівня масла, систему очищення вихлопних газів тощо.

"Kapitan Antypov можна вважати сучасним судном, адже воно відповідає найсучаснішому європейському стандарту ES-TRIN. Судна багатьох європейських компаній, побудовані або модернізовані ще 5-10 років тому, не відповідають ES-TRIN", - додав Москаленко.

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Результати модернізації керівництво УДП планує показати міжнародним донорам для залучення довгострокового фінансування на пільгових умовах. Наразі на підприємстві чекають рішення щодо доцільності угоди від Міністерства розвитку громад та територій України.

Нагадаємо:

Вартість активів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" становить понад 154 млн євро.