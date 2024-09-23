 Український експорт: вікно відкривається?
Всі розділи
Укр / Рус

Споживання електроенергії зросло: українців просять економити світло

Понеділок, 23 вересня 2024, 13:39 - Артур Крижний

У понеділок 23 вересня фіксують зростання рівня споживання електроенергії - воно більше на 2,2%, ніж у п'ятницю.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, на 9:30 понеділка рівень споживання на 2,2% вищий, ніж попереднього робочого дня - 20 вересня. У неділю 22 вересня добовий максимум споживання відповідав рівню попередньої неділі - 15 вересня.

Енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію увечері - З 16:00 до 22:00. Користування потужними електроприладами, за можливості, треба перенести на денні години, додали в "Укренерго".

Реклама:

Нагадаємо:

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Ворог обстріляв енергооб'єкти у шести областях – Міненерго 23 вересня 2024, 12:13
У понеділок відключень електроенергії не прогнозують 22 вересня 2024, 18:22
З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці 22 вересня 2024, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті