Ворог обстріляв енергооб'єкти у шести областях – Міненерго

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Окрім цього, через низову пожежу, спричинену обстрілами, відключалась повітряна лінія, що спричинило зниження напруги та порушення руху потягів.

У Запорізькій області внаслідок обриву проводів у результаті обстрілу вимикалась повітряна лінія.

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Крім того, у центральному регіоні через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги та знеструмлення споживачів. Живлення відновлено.

У західному регіоні внаслідок технологічних порушень вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювалось обладнання на одній із підстанцій. Споживачі не знеструмлювались. Лінію включено в роботу.

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