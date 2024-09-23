Європейські виробники сталі просять Брюссель впоратися з потоком експорту з Китаю

Європейські виробники сталі звернулися до торгових чиновників з проханням розв'язувати проблему різкого зростання китайського експорту сталі.

Про це повідомляє Financial Times.

Європейські ціни на сталь падають нижче собівартості виробництва, оскільки світовий ринок переповнений.

За словами виробників сталі, необхідна нова, комплексна система тарифів, щоб усунути спотворюючі ринок наслідки глобального надлишку потужностей і захистити вітчизняних виробників, які страждають від слабкого попиту і високих цін на енергоносії.

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Очікується, що Китай, найбільший у світі виробник сталі, цього року експортує понад 100 млн тонн металу - більше, ніж будь-коли з 2016 року. Таке зростання вже призвело до посилення торговельної напруженості і спонукало кілька країн запровадити тарифи на імпорт.

Прямий китайський експорт до Європи невеликий після запровадження захисних заходів щодо певних видів сталевої продукції у 2018 році, але галузь зазначає, що страждає від негативних наслідків зростання імпорту з інших країн.

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Мита на імпорт електромобілів з Китаю до Канади встановили на рівні 100%, на сталь та алюміній – 25%.