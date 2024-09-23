Ціни на нафту у світі зросли

Нафта зростає в ціні через побоювання ескалації на Близькому Сході та зниження ставки ФРС США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад виросли на 60 центів, або на 0,8%, до 75,09 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI на листопад подорожчали на 64 центи, або на 0,9%, до 71,64 долара за барель.

Обидва контракти зросли на попередній сесії завдяки підтримці з боку зниження процентної ставки в США і скорочення пропозиції в США після урагану "Франсін". Минулого тижня ціни на нафту зростали другий тиждень поспіль.

Реклама:

М'якші економічні прогнози з боку найбільших споживачів - Китаю та США - обмежили подальше зростання.

Минулої середи Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на пів відсотка, що стало більшим зниженням вартості запозичень, ніж багато хто очікував.

Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність та попит на енергоносії, але аналітики та учасники ринку занепокоєні тим, що центральний банк може побачити сповільнення темпів зростання ринку праці.

Реклама:

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали у після двох сесій зростання, оскільки слабкі економічні дані тиснули на попит.