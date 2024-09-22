З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що значно вплинуло на стійкість енергосистеми.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

"З жовтня 2022 року ворогом завдано понад тисячу ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Попри те, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти", - сказав він.

Коментуючи повідомлення про плани Росії завдати удару по ядерній енергетичній інфраструктурі України, Колісник зазначив, що відповідну інформацію передано представникам МАГАТЕ.

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Нагадаємо:

Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.

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МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.