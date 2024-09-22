МВФ вимагатиме від України підвищення ПДВ у разі зростання видатків – Підласа

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що у разі зростання не підкріплених доходами видатків у бюджеті 2025 року Міжнародний валютний фонд вимагатиме від України підвищення ПДВ.

Про це народна депутатка зазначила у авторській колонці на ЕП.

"Зокрема, в нас є розуміння, що в разі збільшення видатків, які не покриті реальними доходами, МВФ вимагатиме від України збільшення ПДВ щонайменше на 2 відсоткових пункти", – зазначила Підласа.

Вона додала, що значних змін до бюджету 2025 року не буде, а проєкт погоджений із МВФ. У цьому контексті, у разі збільшення видатків МВФ вимагатиме підвищення ПДВ на два відсоткових пункти.

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Нагадаємо:

Новий кредит від Євросоюзу на 35 млрд євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС.

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