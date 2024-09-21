X призначила юридичного представника в Бразилії

Соцмережа X (Колишня Twitter) призначила юридичного представника у Бразилії, що має задовольнити одну з вимог, висунутих вищим судом Бразилії, щоб дозволити компанії працювати в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Бразильське законодавство вимагає, щоб іноземні компанії призначали юридичного представника для роботи в країні. Цей представник бере на себе юридичні обов'язки фірми на місцевому рівні. Компанія X мала юридичного представника в Бразилії до середини серпня, коли вона вирішила закрити свої офіси в країні.

Андре Зонаро і Серхіо Розенталь, які нещодавно були призначені юристами X в Бразилії, повідомили агентству Reuters, що юридичним представником фірми була обрана їхня колега Рейчел де Олівейра Консейкао, і що вони подали її кандидатуру до Верховного суду.

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Нагадаємо:

Провайдер супутникового інтернету Ілона Маска Starlink змінив курс і заявив, що виконає наказ вищого суду Бразилії про блокування доступу до X.