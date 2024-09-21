Фірма, яка отримала замовлення на 4 млрд, недопоставляла продукти військовим: її оштрафували

Фото: Укрінформ

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Нова-Постач" на користь Міністерства оборони України 502 тис грн. штрафу та пені за недопоставки харчів військовим.

Про це свідчить рішення суду від 5 вересня.

У березні 2022 року Міністерство оборони України замовило ТОВ "Нова-Постач" послуги з організації харчування на 4,13 млрд грн. Йшлося про освіження запасів продовольства.

Водночас, Південний офіс Держаудитслужби виявив випадки недопоставки (поставки в меншому обсязі) продуктів харчування. Причому "Нова-Постач" про менші обсяги попередньо не повідомляв замовника, який, відповідно, не надавав письмової згоди.

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Як з'ясував суд, загальна вартість недопоставлених (некомплектних) або несвоєчасно поставлених продуктів становила 1,4 млн грн. Крім того, аудитори встановили не нарахування штрафних санкцій за недопостачання (несвоєчасне постачання) продуктів підприємством на 281 тис грн.

Суд погодився з доводами прокуратури про факти порушення фірмою "Нова-Постач" взятих на себе зобов'язань щодо повного та своєчасного надання послуг у березні-грудні 2022 року.

Зі свого боку "Нова-Постач" не надав суду жодних доказів на спростування аргументів правоохоронців. Представники підприємства не прийшли на судове засідання.

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Керівником та власником столичного ТОВ "Нова-Постач" є Геннадій Мешков. До 2023 року фірма була прописана в Одесі. ЗМІ відносять підприємство до сфери впливу одеського підприємця Валерія Друзенка.

"Нова-Постач" згадується в матеріалі видання "Наші гроші" "Міноборони почало задирати контрактні ціни на харчі для солдатів ще восени 2022 року".

Нагадаємо:

Міністерство оборони оголосило про масштабні перевірки організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках.