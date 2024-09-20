Нацбанк оновив курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 20 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 1 копійку, євро збільшився на 13 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,44 грн, євро – 46,23 грн (на 19 вересня долар - 41,45 грн, євро – 46,10 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,72 – 41,80 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,43 – 46,59 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,25 - 41,75 грн (курс на 19 вересня – 41,30 - 41,80 грн);

Євро – 45,95 - 46,60 грн (курс на 19 вересня – 46,00 - 46,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк – 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,64 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,64 грн.