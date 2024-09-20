Нацбанк оновив курс валют: скільки коштують долар та євро
П'ятниця, 20 вересня 2024, 11:22 -
Станом на 20 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 1 копійку, євро збільшився на 13 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,44 грн, євро – 46,23 грн (на 19 вересня долар - 41,45 грн, євро – 46,10 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,72 – 41,80 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,43 – 46,59 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,25 - 41,75 грн (курс на 19 вересня – 41,30 - 41,80 грн);
- Євро – 45,95 - 46,60 грн (курс на 19 вересня – 46,00 - 46,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк – 41,30 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк – 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ – 41,30 – 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,64 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,64 грн.
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