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Українців попередили про ускладнений проїзд через ще один КПП на кордоні з Польщею

П'ятниця, 20 вересня 2024, 15:17 - Віктор Волокіта

З 23 вересня розпочнуться ремонтні роботи на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Корчова-Краківець". Вони триватимуть до початку листопада. 

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"За інформацією від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

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ВІдповідно, це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування. Попередньо, роботи триватимуть до початку листопада.

Прикордонники закликали громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону. 

Нагадаємо:

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У вересні з польської сторони також розпочався ремонт пункту пропуску "Медика-Шегині", який попередньо триватиме до 12 листопада 2024 року.

Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України. 

Польща Україна транспорт
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Економічна правда
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