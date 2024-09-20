Прокуратура закрила кримінальне провадження проти бізнесмена Соколовського

Олександр Соколовський фото: сторінка у Facebook бізнесмена

Голосіївська окружна прокуратура закрила кримінальне провадження проти власника "Текстиль-Контакту" Олександра Соколовського "за відсутністю складу злочину".

Про це Соколовський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Визнані незаконними отримані підозри, вимагання грошових застав та арешт майна", - написав він.

Бізнесмен також розповів, що у відстоюванні своєї позиції, йому допомогли Рада з питань підтримки підприємництва при Президентові України (РППП) і Офіс Генерального прокурора.

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"Офіс Генерального прокурора невідкладно організував перевірку мого звернення. Потім Прокуратура Києва передала справу в Шевченківську прокуратуру, де, після неупереджених слідчих дій справу було закрито", - зазначив Соколовський, додавши, що ця історія буде повністю завершена лише тоді, коли буде надана відповідна оцінка діям процесуального керівника - прокурора Голосіївської прокуратури Олександра Шаповалова.

"Це критично важливо для припинення подібного тиску на бізнес у майбутньому", - вважає бізнесмен.

Нагадаємо:

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На початку вересня Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявив про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.

За словами підприємця, йшлося про обшуки, підозри та нібито державні збитки на суму 46 мільйонів гривень. Конфлікт розгорівся через будівлі та землю колишнього піонертабору на околиці Києва.