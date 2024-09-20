США хочуть посилити санкції проти російської нафти

США мають прискорити процес посилення санкцій щодо Росії шляхом позбавлення російського ВПК необхідних компонентів і скорочення доходів від експорту вуглеводнів.

Про це повідомляє заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, передає "Інтерфакс-Україна".

"США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини та позбавлення її фінансових надходжень", — сказав Сінгх.

На його думку, це має бути зроблено шляхом посилення санкційного режиму і заходів експортного контролю.

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Сінгх заявив, що постачання Росії компонентів подвійного призначення залежить від третіх країн, які порушують американські санкції. За його словами, до них насамперед належить Китай, а також Індія, Туреччина, Обʼєднання Арабські Емірати і низка інших.

Найважливішим компонентом зниження фінансових доходів Росії є контроль над її постачаннями нафти. За його словами, наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим, стосовно тіньового флоту, і обсягів нафти, які Росії дозволено постачати на ринок.

Сінгх зазначив, що за перерахованими напрямами Вашингтону слід активізуватися.

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Нагадаємо:

Через зростання потоків дизельного пального та мазуту, експорт нафтопродуктів РФ відновлюється.

Російські компанії збільшили страхування нафтових вантажів до Індії до 60%, що дозволяє продавати нафту вище цінової стелі країн G7 у 60 доларів.