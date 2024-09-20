Ціни на нафту завершать тиждень зростанням після зниження ставки в США

Ціни на нафту на шляху до зростання другий тиждень поспіль після значного зниження процентних ставок у США та скорочення світових запасів.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які торгувалися на 26 центів, або на 0,4%, нижче на рівні 73,62 дол за барель, цього тижня зросли на 4,3%. Ф'ючерси на американську нафту WTI, які знизились на 15 центів, або на 0,2%, до 71,80 долара за барель, за тиждень зросли на 4,8%.

Після падіння до майже трирічного мінімуму 10 вересня, індекси відновлюються, і з того часу зафіксували зростання на п'яти з семи сесій.

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Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність і попит на енергоносії, але дехто також розглядає його як ознаку слабкого ринку праці в США.

Антисезонний дефіцит на ринку нафти на рівні близько 400 тис барелів на добу (барелів на добу) буде підтримувати ціни на нафту марки Brent в діапазоні 70-75 дол за барель протягом наступного кварталу, заявили в четвер аналітики Citi, але в 2025 році ціни можуть різко впасти.

Ціни на нафту також підтримуються зростанням напруженості на Близькому Сході. Рації, що використовуються ліванським збройним угрупуванням Хезболла, вибухнули в середу після аналогічних вибухів пейджерів напередодні.

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Слабкий попит з боку економіки Китаю, що сповільнюється, тиснув на ціни, а виробництво нафтопереробних заводів в Китаї в серпні сповільнилося п'ятий місяць поспіль. Зростання промислового виробництва в Китаї також сповільнилося до п'ятимісячного мінімуму минулого місяця, а роздрібні продажі і ціни на нове житло ще більше знизилися.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали у після двох сесій зростання, оскільки слабкі економічні дані тиснули на попит.

Експорт нафти з Саудівської Аравії, найбільшого її експортера у світі, в липні 2024 року впав до найнижчого рівня майже за рік.