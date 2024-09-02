Державному енерготрейдеру ЕКУ погодили наглядову раду: хто увійшов

Кабінет міністрів України погодив склад наглядової ради державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ).

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

За результатами конкурсного відбору до її складу увійдуть троє незалежних членів, ще два представники делеговано державою.

Незалежними членами наглядової ради ЕКУ стануть:

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Пітер Стайлз, керуючий директор консалтингової компанії Stratos Energy Consulting. Понад 20 років обіймав посаду виконавчого члена правління Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET). До цього дев'ять років працював віце-президентом Enron Europe. Пітер має значний досвід реалізації масштабних проектів у Європі, пов’язаних з виробництвом електроенергії, трейдингом електроенергією та газом, а також у сфері відновлюваної енергетики і торгівлі квотами на викиди вуглецю.

Абдулла Коксаль, член правління енергодистрибуційної компанії Yedas Grids (входить до енергохолдингу Çalık Enerji, Туреччина). Протягом понад трьох років працював в приватному українському енергохолдингу ДТЕК, зокрема, керував запуском енергопостачального бренду YASNO. Обіймав керівні посади в енергокомпанії Enerjisa (Туреччина, венчурний актив Sabancı Holding і E.ON), яка обслуговує 9 млн клієнтів, а також працював у компанії Siemens в Туреччині.

Олександр Мужель, старший менеджер консалтингової компанії LCHM (Великобританія), що спеціалізується на питаннях комплаєнсу та аудиту. Працюючи на керівних посадах в Bank of America Merrill Lynch і ING Bank (Великобританія) відповідав за діяльність на ринку первинного капіталу, у тому числі, залучення фінансування для великих енергетичних компаній. У 2021-2023 роках обіймав посаду члена наглядової ради української енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго".

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Членами наглядової ради від держави будуть призначені:

Оксана Осьмачко, заступниця голови Фонду державного майна України. Раніше обіймала керівні посади в приватних підприємствах і асоціаціях, що спеціалізуються на зовнішньоекономічній діяльності. Вільно володіє китайською, німецькою та англійською мовами.

Ігор Тимошенко, заступник голови Фонду державного майна України. До роботи в ФДМУ понад 30 років обіймав керівні посади в органах виконавчої влади Рівненської області. Зокрема, працював заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації, перед тим очолював її управління економіки та інвестиційної політики, департамент економічного розвитку і торгівлі. Має звання "Заслуженого економіста України".

"Усього у конкурсному відборі на посади незалежних членів наглядової ради взяв участь 41 кандидат", - йдеться в повідомленні.

АТ "Енергетична компанія України" – національна енерготрейдингова компанія, яка пропонує комплексні рішення з купівлі, продажу і управління енергоресурсами. ЕКУ входить до ТОП-5 трейдерів України за обсягами продажу електроенергії, лідерів з транскордонної торгівлі енергоресурсами, а також до ТОП-2 трейдерів зеленої електроенергії. ЕКУ заснувала першу державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є найбільшою за розміром в Україні. Клієнти компанії генерують 10% ВВП України. 100% ЕКУ належить державі, управління компанією здійснює Фонд державного майна України.

Нагадаємо:

У серпні було оголошено відбір кандидатів до наглядової ради держкомпанії "Ліси України".