Нідерланди надають Україні новий пакет допомоги: на що підуть 200 млн євро

прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа Фото: Twitter

Нідерланди надають Україні новий пакет допомоги на суму понад 200 мільйонів євро.

Про повідомив у Twitter прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час свого першого візиту до України

"Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги", - написав Схооф.

Він також додав, що люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. "І припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому", - написав прем’єр.

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Під час брифінгу Схоф повідомив про те, що 80% нового пакета допомоги буде направлено на підтримку енергосистеми України, яку намагається зруйнувати російські атаки. Мова йде про комплектуючі матеріали, газові турбіни. Також кошти буде направлено на обладнання для розмінування, для психологічної та медичної допомоги.

Нагадаємо:

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф прибув із неоголошеним візитом у Запоріжжя.

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