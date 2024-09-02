Україна вперше обміняється податковими звітами про міжнародні групи компаній

Україна за підсумками 2024 року вперше здійснить обмін податковими звітами у межах міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією Country-by-Country Report.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

"Долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах", - зазначила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Як йдеться в повідомленні міністерства, звітність у розрізі країн дозволить податковим органам України отримувати комплексну інформацію щодо діяльності міжнародних груп компаній в розрізі конкретних юрисдикцій, а також здійснювати ефективний аналіз обсягів діяльності, структури операцій та специфіки діяльності міжнародних груп компаній для цілей контролю за трансфертним ціноутворенням.

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"Зазначена звітність є елементом трирівневої системи документації з трансфертного ціноутворення для міжнародних груп компаній, у складі якої є документація з трансфертного ціноутворення (локальний файл) та глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл)", - йдеться в повідомленні.

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Економічна правда