В Україні тільки половина зруйнованих торгових центрів відновила роботу

В Україні із 35 зруйнованих торгових центрів свою роботу відновила лише половина – 17 ТЦ.

Про це повідомив голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин, пише LIGA.net.

За його словами, поновили свою роботу перш за все великі ТЦ та ті, які отримали відносно невеликі пошкодження.

Найдорожчими стало відновлення торгових центрів Nikolsky у Харкові, Riviera Shopping City в Одесі, Retroville у Києві. Інвестиції у відновлення ТЦ Нікольський сягнули 18 млн євро.

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На сьогодні понад 400 тис. кв. м орендної площі залишається зачиненою, що становить 7% від її загальної кількості. Основна причина, чому інвестори не вкладають кошти – ризик повторних обстрілів. Більшість пошкоджених ТЦ розташовані у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

"Крім того, соціально-економічна ситуація в цих регіонах залишається важкою. Населення міст значно скоротилося внаслідок міграції. Наприклад, у Херсоні залишилось близько 20% людей. В таких умовах, навіть якщо ТЦ буде відновлений, повернення орендарів буде під великим питанням. Тобто порівняно з довоєнною ситуацією ризики суттєво зросли, а дохідна частина знизилась. Тому не для всіх ТЦ прийшов час для відновлення", – каже Гаврюшин.

Наразі найбільшими ТЦ, що не відновили роботу та знаходяться на підконтрольній Україні території, є харківський ТЦ "Караван" та ТЦ "Фабрика" у Херсоні.

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Нагадаємо:

Вакантність торговельно-розважальних центрів у Києві скоротилася до 15,2% на кінець першого півріччя 2024 року.

Економічна правда