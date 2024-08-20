Газпром розширяє стратегічне партнерство з Азербайджаном
Газпром повідомив "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанським SOCAR.
Про це повідомляє пресслужба Газпрому.
Російський монополіст Газпром повідомив про досягнення домовленості "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з державною нафтовою компанією Азербайджану SOCAR.
Заява прозвучала на тлі візиту президента РФ Володимира Путіна до Азербайджану. До складу російської делегації увійшли, зокрема, представники Газпрому на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.
На сайті SOCAR на цей момент повідомлень про домовленості з Газпромом нема.
За словами Міллера, якого цитує пресслужба Газпрому, йдеться, зокрема, про проєкт "Північ-Південь" і підписання у вересні 2024 року програми комплексного науково-технічного співробітництва між російською й азербайджанською компаніями.
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Нагадаємо:
Сьома європейська країна почала купувати азербайджанський газ у Азербайджанської державна нафтова компанія SOCAR.